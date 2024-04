Исследование Калифорнийского университета в Беркли подтверждает, что электромобили действительно выполняют возложенные на них экологические функции.

Новое исследование Калифорнийского университета в Беркли подтверждает то, что внедрение электромобилей действительно делает воздух чище. Важно, что исследование показывает некоторые количественно определенные данные о том, насколько электромобили влияют на уровень выбросов здесь и сейчас, а не в обозримом будущем.

Впрочем, это совсем не те цифры, которые могут поразить, но все же это хорошие новости.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что с 2018 по 2022 год выбросы CO 2 из всех источников (промышленности, дома, транспорт) в районе залива Сан-Франциско упали примерно на 1,8% в год. Эту разницу исследователи объясняют широким внедрением именно электромобилей. Что касается уровня выбросов транспортных средств, эти цифры упали на 2,6% ежегодно. В прошлом году электромобили составляли почти 40% новых регистраций автомобилей в Сан-Хосе и 34% в Сан-Франциско.

"Мы показываем с помощью атмосферных измерений, что внедрение электромобилей работает, что оно имеет ожидаемое влияние на выбросы CO 2 ", - сказал Рональд Коэн, профессор химии Калифорнийского университета в Беркли и старший автор исследования. Исследование было опубликовано на этой неделе в журнале Environmental Science & Technology.

Исследователи смогли отслеживать эти данные с помощью сети датчиков вокруг залива, которые контролируют как CO 2 , так и пять критических загрязнителей воздуха: угарный газ, оксид азота (NO и NO 2 ), озон и твердые частицы (PM 2,5).

Согласно исследованию, сравнивая данные о загрязнении воздуха и CO 2 , датчики помогают определить источник выбросов. Датчики также уникальны тем, что они отслеживают CO 2 , который не является загрязнителем воздуха.

Чтобы получить результаты, исследователи разделили выбросы, зафиксированные датчиками, на три категории: промышленность, например нефтеперерабатывающие заводы, которые производят постоянный поток выбросов; сезонные выбросы, такие как отопление и охлаждение дома; и трафик. Выделив выбросы транспорта, исследователи смогли связать падение выбросов транспорта с ростом количества электромобилей, гибридов и транспортных средств с лучшей топливной эффективностью.

Несмотря на то, что датчики были установлены более десяти лет, потребовалось время, чтобы проанализировать результаты. Просматривая данные, исследователи также заметили падение выбросов во время пандемии.

