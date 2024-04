Дослідження Каліфорнійського університету в Берклі підтверджує, що електромобілі справді виконують покладені на них екологічні функції.

Нове дослідження Каліфорнійського університету в Берклі підтверджує те, що впровадження електромобілів справді робить повітря чистішим. Важливо, що дослідження показує деякі кількісно визначені дані про те, наскільки електромобілі впливають на рівень викидів тут і зараз, а не в осяжному майбутньому.

Втім, це зовсім не ті цифри, які можуть вразити, але все ж це хороші новини.

Також цікаво екоактивісти виступили проти електромобілів: чому

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі виявили, що з 2018 по 2022 рік викиди CO 2 з усіх джерел (промисловості, будинки, транспорт) у районі затоки Сан-Франциско впали приблизно на 1,8% на рік. Цю різницю дослідники пояснюють широким впровадженням саме електромобілів. Що стосується рівня викидів транспортних засобів, ці цифри впали на 2,6% щорічно. Торік електромобілі становили майже 40% нових реєстрацій автомобілів у Сан-Хосе та 34% у Сан-Франциско.

«Ми показуємо за допомогою атмосферних вимірювань, що впровадження електромобілів працює, що воно має очікуваний вплив на викиди CO 2 » , — сказав Рональд Коен, професор хімії Каліфорнійського університету в Берклі та старший автор дослідження. Дослідження було опубліковано цього тижня в журналі Environmental Science & Technology.

Дослідники змогли відстежувати ці дані за допомогою мережі датчиків навколо затоки, які контролюють як CO 2 , так і п’ять критичних забруднювачів повітря: чадний газ, оксид азоту (NO і NO 2 ), озон і тверді частки (PM 2,5).

Згідно з дослідженням, порівнюючи дані про забруднення повітря та CO 2 , датчики допомагають визначити джерело викидів. Датчики також унікальні тим, що вони відстежують CO 2 , який не є забруднювачем повітря.

Щоб отримати результати, дослідники розділили викиди, зафіксовані датчиками, на три категорії: промисловість, наприклад нафтопереробні заводи, які виробляють постійний потік викидів; сезонні викиди, такі як опалення та охолодження будинку; і трафік. Виділивши викиди транспорту, дослідники змогли пов’язати падіння викидів транспорту зі зростанням кількості електромобілів, гібридів і транспортних засобів з кращою паливною ефективністю.

Попри те, що датчики були встановлені понад десять років, потрібен був час, щоб проаналізувати результати. Переглядаючи дані, дослідники також помітили падіння викидів під час пандемії.

Нагадаємо, що Євросоюз ввів екологічні стандарти Євро7..