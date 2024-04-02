Інцидент стався у нинішні вихідні під час параду новинок престижної виставки: кліматичні активісти у знак протесту проти неефективного переходу виробників на альтернативні види пального намагалися зірвати урочистості та облили машини схожою на оливу рідиною.

Як пізніше з’ясувалося, акцію з дискредитації Нью-Йоркського міжнародного автосалону 2024 (29 березня – 7 квітня) та зародженню у масах зневаги до автомобілів організували члени кліматичної активістської групи Extinction Rebellion. На їх думку, електромобілів недостатньо, щоб запобігти кліматичній катастрофі.

З крикливими гаслами, що це "мертва планета", розповідає у своєму репортажі Freedomnews TV, вони підійшли до повністю електричного Ford F-150 Lightning, модифікованого для роботи в бездоріжжі. Цей пікап якраз викотили перед відвідувачами автошоу. Активісти-екологи при цьому кричали, що "протестують не проти автомобільних ентузіастів, а проти індустрії електромобілів".

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Група стверджує, що електромобілі не вирішують фундаментальних проблем транспортної галузі та замінюють один марнотратний засіб пересування іншим. Extinction Rebellion дотримується думки, що виробництво електромобілів все ще вимагає величезної кількості природних ресурсів, таких як сталь, виробництво якої відповідає за 11 відсотків світових викидів CO 2 .

"Ми протестуємо не проти автовласників, ми протестуємо проти автомобільної залежності. Переважна більшість автомобільних викидів, як під час виробництва, так і під час використання, викликана не людьми, які хочуть керувати автомобілем, а тими, у кого немає іншого вибору, окрім як керувати автомобілем",— сказав Марк Грем, активіст Extinction Rebellion, який брав участь в акції.

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Протестувальники стверджували, що електромобілі виробляють більше вуглецю, ніж традиційні транспортні засоби, і це правда, але багато аналізів викидів за весь термін експлуатації показують, що електромобілі набагато кращі для планети, ніж транспортні засоби внутрішнього згоряння в довгостроковій перспективі.

Попри це, представники Extinction Rebellion запевняють, що перехід на електромобілі не допоможе вирішити надзвичайну кліматичну ситуацію, з якою ми стикаємося.

"Електромобілі не вирішують справжню проблему з автомобілями: марнотратно велика інфраструктура, надмірно складна та ресурсомістка конструкція та енергоефективність, навіть у випадку з електромобілями. Електромобілі є популярною інвестицією, оскільки вони не порушують статус-кво",— сказав представник Extinction Rebellion Майлз Грант.

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Охорона автосалону випровадила протестувальників за двері виставкового павільйону. Автошоу продовжилося, відвідувачі просто посміялися з дурної витівки екологічних активістів. Адже вони могли б виступити на будь-якій з численних конференцій цього салону й донести до аудиторії свою думку, адже там і вхід вільний, і слово надають всім охочим.

Скриншот: Авто24