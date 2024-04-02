Инцидент произошел в нынешние выходные во время парада новинок престижной выставки: климатические активисты в знак протеста против неэффективного перехода производителей на альтернативные виды топлива пытались сорвать торжества и облили машины похожей на масло жидкостью.

Как позже выяснилось, акцию по дискредитации Нью-Йоркского международного автосалона 2024 (29 марта – 7 апреля) и зарождению в массах пренебрежения к автомобилям организовали члены климатической активистской группы Extinction Rebellion. По их мнению, электромобилей недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

С крикливыми лозунгами, что это "мертвая планета", рассказывает в своем репортаже Freedomnews TV, они подошли к полностью электрическому Ford F-150 Lightning, модифицированному для работы в бездорожье. Этот пикап как раз выкатили перед посетителями автошоу. Активисты-экологи при этом кричали, что "протестуют не против автомобильных энтузиастов, а против индустрии электромобилей".

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Группа утверждает, что электромобили не решают фундаментальных проблем транспортной отрасли и заменяют одно расточительное средство передвижения другим. Extinction Rebellion придерживается мнения, что производство электромобилей все еще требует огромного количества природных ресурсов, таких как сталь, производство которой отвечает за 11 процентов мировых выбросов CO 2 .

"Мы протестуем не против автовладельцев, мы протестуем против автомобильной зависимости. Подавляющее большинство автомобильных выбросов, как при производстве, так и при использовании, вызвана не людьми, которые хотят управлять автомобилем, а теми, у кого нет другого выбора, кроме как управлять автомобилем",- сказал Марк Грэм, активист Extinction Rebellion, который участвовал в акции.

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Протестующие утверждали, что электромобили производят больше углерода, чем традиционные транспортные средства, и это правда, но многие анализы выбросов за весь срок эксплуатации показывают, что электромобили гораздо лучше для планеты, чем транспортные средства внутреннего сгорания в долгосрочной перспективе.

Несмотря на это, представители Extinction Rebellion уверяют, что переход на электромобили не поможет решить чрезвычайную климатическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся.

"Электромобили не решают настоящую проблему с автомобилями: расточительно большая инфраструктура, чрезмерно сложная и ресурсоемкая конструкция и энергоэффективность, даже в случае с электромобилями. Электромобили являются популярной инвестицией, поскольку они не нарушают статус-кво", – сказал представитель Extinction Rebellion Майлз Грант.

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Охрана автосалона выпроводила протестующих за двери выставочного павильона. Автошоу продолжилось, посетители просто посмеялись над глупой выходкой экологических активистов. Ведь они могли бы выступить на любой из многочисленных конференций этого салона и донести до аудитории свое мнение, ведь там и вход свободный, и слово предоставляют всем желающим.

Скриншот: Авто24