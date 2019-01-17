Это первый из серии тизеров, которые мы увидим до выхода в свет нового автомобиля итальянской дизайн-студии в марте.

Компания Italdesign анонсировала новую модель автомобиля, премьера которого состоится в марте 2019 года на автосалоне в Женеве.

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После премьеры суперкара Zerouno – первого серийного автомобиля под собственным брендом, специалисты Italdesign не отдыхают. Кроме того, что в стенах фирмы сегодня собирают собственные машины, есть еще и 50 юбилейных Nissan GT-R50, каждый из которых нужно как можно быстрее передать заказчикам, которые заплатили по 1,12 миллионов долларов.

5 марта Italdesign обещает показать миру что-то новое. Пока неясно, будет ли новый автомобиль концептом или серийной моделью. Непонятно также, какую форму кузова будет иметь дебютант – ввиду популярности кроссоверов, это вполне может быть SUV. Не исключено также, что это будет некая комбинация, симбиоз разных классов, как это сейчас модно. Первое изображение, распространенное Italdesign демонстрирует часть заднего стекла и боковины кузова, которые напоминают купе в стиле Mercedes-AMG GT.



Фото: Italdesign Zerouno / Italdesign

Несмотря на то, что студия Italdesign входит в состав Volkswagen Group, можно предположить, что в основе новинки будет лежать какая-то из серийных моделей концерна. Тот самый, Zerouno, к примеру, построен на базе Audi R8.

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