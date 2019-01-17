Це перший з серії тизерів, які ми побачимо до виходу у світ нового автомобіля італійської дизайн-студії в березні.

Компанія Italdesign анонсувала нову модель автомобіля, прем'єра якого відбудеться в березні 2019 року на автосалоні в Женеві.

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Після прем'єри суперкара Zerouno – першого серійного автомобіля під власним брендом, спеціалісти Italdesign не спочивають. Окрім того, що у стінах фірми сьогодні збирають власні машини, є ще й 50 ювілейних Nissan GT-R50, кожен з яких потрібно якнайшвидше передати замовникам, що заплатили по 1,12 мільйонів доларів.

5 березня Italdesign обіцяє показати світу щось нове. Наразі неясно, буде новий автомобіль концептом чи серійною моделлю. Незрозуміло також, яку форму кузову матиме дебютант – зважаючи на популярність кросоверів, це цілком може бути SUV. Не виключено також, що це буде певна комбінація, симбіоз різних класів, як це нині модно. Перше зображення, поширене Italdesign демонструє частину заднього скла і боковини кузова, які нагадують купе у стилі Mercedes-AMG GT.



Фото: Italdesign Zerouno / Italdesign

Зважаючи на те, що студія Italdesign входить до складу Volkswagen Group, можна припустити, що в основі новинки лежатиме якась із серійних моделей концерну. Той самий, Zerouno, приміром, побудований на базі Audi R8.

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