Италия оштрафовала компанию, которая выдавала китайские автомобили за итальянские

Как сообщает Carscoops, компания получила штраф в размере 6 миллионов евро за "нечестную коммерческую практику". Отмечается, что такими действиями DR "вводила в заблуждение" и заявляла, что автомобили собираются в Италии.

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Представители органа по вопросам конкуренции (AGCM) заявили, что подобные сообщения от компании начали звучать с декабря 2021 года и "указывали на Италию, как на происхождение и место фактического производства" их автомобилей.

Чиновники утверждают, что таким образом DR Automobile вводила в заблуждение потребителей, из-за чего наблюдался высокий спрос на автомобили марок DR и EVO на итальянском рынке. Они также привели ряд примеров, где компания выдает себя за итальянскую.

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Среди них – использование трехцветного мотива, веб-страница, где говорится, что DR является "итальянской автомобильной группой, которая в 2006 году дебютировала среди производителей автомобилей" и несколько видеороликов, где рассказывается, что их транспортные средства были полностью изготовлены в Италии.

Из Китая в Италию приходил полностью готовый автомобиль.

На самом же деле, автомобили DR 3.0 и DR 5.0 - это переработанные версии Chery Tiggo 2 и Chery Tiggo 4. В то же время Reuters в собственном исследовании обнаружила, что компания импортировала готовые автомобили из Китая. На их фотографиях заметно, что автомобили абсолютно готовы к эксплуатации еще до выгрузки из контейнера. Единственной отсутствующей деталью на этих автомобилях был логотип DR.