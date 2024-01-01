Італія оштрафувала компанію, яка видавала китайські автомобілі за італійські

Як повідомляє Carscoops, компанія отримала штраф у розмірі 6 мільйонів євро за «нечесну комерційну практику». Зазначається, що такими діями DR «вводила в оману» й заявляла, що автомобілі збираються в Італії.

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Представники органу з питань конкуренції (AGCM) заявили, що подібні повідомлення від компанії почали лунати з грудня 2021 року та «вказували на Італію, як на походження та місце фактичного виробництва» їхніх автомобілів.

Чиновники стверджують, що таким чином DR Automobile вводила в оману споживачів, через що спостерігався високий попит на автомобілі марок DR і EVO на італійському ринку. Вони також навели низку прикладів, де компанія видає себе за італійську.

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Серед них – використання триколірного мотиву, вебсторінка, де йдеться, що DR є «італійською автомобільною групою, яка у 2006 році дебютувала серед виробників автомобілів» та декілька відеороликів, в яких розповідається, що їхні транспортні засоби були повністю виготовлені в Італії.

Насправді ж, автомобілі DR 3.0 і DR 5.0 — це перероблені версії Chery Tiggo 2 і Chery Tiggo 4. Водночас Reuters у власному дослідженні виявила, що компанія імпортувала готові автомобілі з Китаю. На їх фотографіях помітно, що автомобілі абсолютно готові до експлуатації ще до вивантаження з контейнера. Єдиною відсутньою деталлю на цих автомобілях був логотип DR.