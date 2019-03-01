Автомобиль называется Mole Costruzione Artigianale Almas

Итальянская фирма Mole Automobile, основанная дизайнером и владельцем студии UP Design Умберто Палермо, представит на автосалоне в Женеве концепт Costruzione Artigianale Almas с силовой установкой на водородных топливных элементах.

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По предварительной информации, Costruzione Artigianale Almas, в чьем названии кроется отсылка к эксклюзивным яхтам ручной работы, выпустят ограниченной серией для коллекционеров.

Шасси спорткара изготовлено полностью из углепластика. В движение машину может приводить двигатель внутреннего сгорания, расположенный в базе, или силовая установка на водородных топливных элементах. Какую именно модификацию итальянцы готовят к премьере в Женеве – пока неизвестно.

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