Автомобіль має назву Mole Costruzione Artigianale Almas

Італійська фірма Mole Automobile, заснована дизайнером і власником студії UP Design Умберто Палермо, представить на автосалоні в Женеві концепт Costruzione Artigianale Almas з силовою установкою на водневих паливних елементах.

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За попередньою інформацією, Costruzione Artigianale Almas, у чиїй назві криється відсилка до ексклюзивних яхт ручної роботи, випустять обмеженою серією для колекціонерів.

Шасі спорткара виготовлено повністю з вуглепластика. У рух машину може приводити двигун внутрішнього згорання, розташований у базі, або силова установка на водневих паливних елементах. Яку саме модифікацію італійці готують до прем’єри у Женеві – поки невідомо.

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