Отдел кибербезопасности "Ромбо" итальянской армии начал осваивать экспериментальную машину радиоэлектронной борьбы на полноприводном шасси автомобиля Tekne Graelion.

Из родословной пожарных машин

Военная версия машины создана на базе Graelion для подразделений служб пожарной охраны Евросоюза. Там у производителя узкая специализация, но шасси приглянулось специалистам оборонного ведомства.

Экспериментальная машина РЭБ впервые засветилась на торжествах по случаю вручения флагов трем сформированным воинским частям.

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Сюжет вышел в новостях 26 января с.г., из которого и некоторых других открытых источников можно сложить пазл по истории создания этой машины и ее основных свойств. Даже не столько РЭБ, сколько ходовой базы. Вероятно, такая версия РЭБ у военных пока единственная, о чем свидетельствует номерной знак с символической порядковостью реестра СР 001 СD.

В первую очередь военные подбирали легкую колесную базу под запланированный выпуск маневренной и высокопроходимой машины радиоэлектронной борьбы. Разработка аппаратной уже подходила к завершению, а надлежащего шасси еще не было.

Так выглядит шасси Graelion 75 гражданской версии для надстроек пожарной, медицинской или других версий. Фото: Tekne

Ходовая под надстройку от Unimog U 20 с полной массой от 7,5 до 8,5 т, выпускаемой под маркой Mercedes-Benz, немного массивная. Нужно было что-то полегче.

Итальянское LCV Iveco Daily 4×4 с полной массой 3,5 тонны также не подходило – слишком легкое. Аппаратная РЭБ требовала более мощной колесной базы.

В незанятой нише размерных групп

В поисках чего-то промежуточного между Unimog и Daily бросилось в глаза шасси Graelion компании Tekne. Технические характеристики подкупили – как раз то, что разработчики запросили под свою надстройку с аппаратурой в салоне и внешним антенным хозяйством.

Различные версии надстроек гражданского назначения из доброго десятка модификаций Graelion 75, в т.ч. в шинно-рельсовом исполнении ходовой базы для работы на железнодорожных путях. Фото: Tekne

Паспортная грузоподъемность предложенной модели Graelion 75 составляет 4,5 тонны при полной массе – 7,5 тонны. Эта часть ТТХ полностью совпадала с запросом.

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Кстати, ниша в 7,5 тонны практически свободна. Здесь Graelion можно утвердительно считать основателем новой размерной группы, граничащей между шасси легких коммерческих машин до 3,5 тонны и среднетоннажниками от 7,5 тонны. Graelion – посередине.

С полным приводом на портальных мостах

Военных устраивал полный привод на портальных мостах с формулой колес 4х4 и передаточным числом 5,1 и клиренсом 450 мм. Колесная база также подходила под нужды – от 3000 до 4250 мм с шагом 250 мм.

А так выглядит версия мобильного комплекса РЭБ на ходовой базе модели Graelion 75. Скриншот: Авто24

При этом производитель обратил внимание военных на раму. Кроме того, что та усилена под большие нагрузки (6 мм сталь с поперечными траверсами), она по многим инженерными решениями заимствована из высокопроходной полноприводной техники Astra, в т.ч. специальной военной. Это для спецтехники с надстройками очень важно.

С силовым потенциалом от Daily

В-третьих, отечественное шасси комплектовалось отечественным мотором. Под капотом разместили 4-цилиндровый рядный 3-литровый турбодизель Iveco F1C мощностью 173 л.с. и максимальным крутящим моментом 430 Нм при 1600 об/мин.

Кстати, таким силовым агрегатом комплектуются Iveco Daily, в т.ч. полноприводная модель Iveco Daily 4×4 35S18W 3.0HPT.

На снимке общий вид автомобиля Graelion 75 с аппаратной надстройкой типа кунг для размещения системы радиоэлектронной борьбы и выведенным в транспортное положение антенным блоком. Скриншот: Авто24

По коробке передач: здесь две версии под предпочтения заказчика. К двигателю можно подключить как 6-ступенчатую механическую коробку ZF, так и автоматическую Allison на столько же позиций вперед и одну назад. Коробка раздачи здесь с пониженной передачей и блокировкой.

Под грифом "секретно"

Кабина здесь стандартная на два места – водителя и пассажира. Там современная комплектация, в т.ч. с цифровыми гаджетами. А вот по аппаратной РЭБ в кузовной надстройке, то по ней информация отсутствует.

Есть только намек на то, что внутри установили самые современные системы радиоэлектронной борьбы без упоминаний характеристик, рабочих параметров и операционной зоны воздействия – военная тайна.

О комплектации аппаратной практически все засекречено, но точно известно, что итальянцы очень придирчиво изучали опыт украинских специалистов в противодействии российским агрессорам именно в радиоэлектронном противостоянии. Фото: Tekne

Конечно, машина радиоэлектронной борьбы только на начальной стадии внедрения в подразделения армии Италии. Не исключено, что наши дипломаты и представители военного руководства уже ведут переговоры о поставках в Украину таких мобильных систем РЭБ.

И это понятно: несколько десятков таких машин нам были бы очень кстати не только на фронте, но и вокруг объектов критической инфраструктуры.

На заводском дворе Tekne замечена техника Graelion с украинской национальной сине-желтой символикой на корпусе кабины. Фото: Tekne