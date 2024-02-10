Відділ кібербезпеки "Ромбо" італійської армії почав освоювати експериментальну машину радіоелектронної боротьби на повнопривідному шасі автомобіля Tekne Graelion.

З родоводу пожежних машин

Військову версію машини створено на базі Graelion для підрозділів служб пожежної охорони Євросоюзу. Там у виробника вузька спеціалізація, але шасі приглянулося спеціалістам оборонного відомства.

Експериментальна машина РЕБ вперше засвітилася на урочистостях з нагоди вручення прапорів трьом сформованим військовим частинам.

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Сюжет вийшов у новинах 26 січня ц.р., з якого та деяких інших відкритих джерел можна скласти пазл щодо історії створення цієї машини та її основних властивостей. Навіть не стільки РЕБ, скільки ходової бази. Ймовірно, така версія РЕБ у військових поки єдина, про що свідчить номерний знак з символічною порядковістю реєстру СР 001 СD.

В першу чергу військові підбирали легку колісну базу під запланований випуск маневрової та високопрохідної машини радіоелектронної боротьби. Розробка апаратної уже підходила до завершення, а належного шасі ще не було.

Так виглядає шасі Graelion 75 цивільної версії для надбудов пожежної, медичної чи інших версій. Фото: Tekne

Ходова під надбудову від Unimog U 20 з повною масою від 7,5 до 8,5 т, що випускається під маркою Mercedes-Benz, трохи масивна. Потрібно було щось легше.

Італійське LCV Iveco Daily 4×4 з повною масою 3,5 тони також не підходило – надто легке. Апаратна РЕБ потребувала дещо потужнішої колісної бази.

У незайнятій ніші розмірних груп

В пошуках чогось проміжного між Unimog і Daily впало в око шасі Graelion компанії Tekne. Технічні характеристики підкупили – якраз те, що розробники запросили під свою надбудову з апаратурою в салоні та зовнішнім антенним господарством.

Різні версії надбудов цивільного призначення з доброго десятка модифікацій Graelion 75, в т.ч. у шинно-рейковому виконанні ходової бази для роботи на залізничній колії. Фото: Tekne

Паспортна вантажність запропонованої моделі Graelion 75 становить 4,5 тони при повній масі – 7,5 тонни. Ця частина ТТХ повністю співпадала з запитом.

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До речі, ніша у 7,5 тони практично вільна. Тут Graelion можна ствердно вважати засновником нової розмірної групи, що межує між шасі легких комерційних машин до 3,5 тони та середньотонажниками від 7,5 тони. Graelion – посередині.

З повним приводом на портальних мостах

Військових влаштовував повний привід на портальних мостах за формулою коліс 4х4 та передавальним числом 5,1 і кліренсом 450 мм. Колісна база також підходила під потреби – від 3000 до 4250 мм із кроком 250 мм.

А так виглядає версія мобільного комплексу РЕБ на ходовій базі моделі Graelion 75. Скриншот: Авто24

При цьому виробник звернув увагу військових на раму. Окрім того, що та посилена під великі навантаження (6 мм сталь з поперечними траверсами), вона за багатьма інженерними рішеннями запозичена з високопрохідної повнопривідної техніки Astra, у т.ч. спеціальної воєнної. Це для спецтехніки з надбудовами дуже важливо.

З силовим потенціалом від Daily

По-третє, вітчизняне шасі комплектувалося вітчизняним мотором. Під капотом розмістили 4-циліндровий рядний 3-літровий турбодизель Iveco F1C потужністю 173 к.с. і максимальним крутним моментом 430 Нм при 1600 об/хв.

До речі, таким силовим агрегатом комплектуються Iveco Daily, в т. числі повнопривідна модель Iveco Daily 4×4 35S18W 3.0HPT.

На знімку загальний вигляд автомобіля Graelion 75 з апаратною надбудовою типу кунг для розміщення системи радіоелектронної боротьби та виведеним у транспортне положення антенним блоком. Скриншот: Авто24

Щодо коробки передач, то тут дві версії під уподобання замовника. До двигуна можна під’єднати як 6-ступеневу механічну коробку ZF, так і автоматичну Allison на стільки ж позицій вперед та одну назад. Коробка роздачі тут з пониженою передачею та блокуванням.

Під грифом "таємно"

Кабіна тут стандартна на два місця – водія та пасажира. Там сучасна комплектація, в т.ч. з цифровими гаджетами. А ось щодо апаратної РЕБ у кузовній надбудові, то щодо неї інформація відсутня.

Є тільки натяк на те, що всередині встановили найсучасніші системи радіоелектронної боротьби без згадувань характеристик, робочих параметрів і операційної зони впливу – військова таємниця.

Про комплектацію апаратної практично все утаємничено, але точно відомо, що італійці дуже прискіпливо вивчали досвід українських спеціалістів у протидії російським агресорам саме в радіоелектронному протистоянні. Фото: Tekne

Звісно, машина радіоелектронної боротьби лише на початковій стадії впровадження в підрозділи армії Італії. Не виключено, що наші дипломати та представники військового керівництва вже ведуть переговори про постачання в України цих мобільних систем РЕБ.

І це зрозуміло: кілька десятків таких машин нам зайвими не були б не тільки на фронті, але й довкола об’єктів критичної інфраструктури.

На заводському подвір'ї Tekne помічено техніку Graelion з українською національною синьо-жовтою символікою на корпусі кабіни. Фото: Tekne