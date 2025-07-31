Iveco продала дивизион производства военных машин: кто купил

Еще 7 февраля 2025 года Iveco объявила об отделении своего оборонного подразделения от бизнеса коммерческих автомобилей. Как указано в сообщении автопроизводителя, это обеспечит как лучшую целенаправленность, так и стратегическую гибкость.

Отныне IDV и ASTRA станут неотъемлемой частью значительно большего бизнеса Leonardo SpA. Там ожидаются лучшие инвестиции, мощные условия для конкуренции в сегменте военных машин. Сочетание решений мобильности платформы IDV и ASTRA с передовыми системами Leonardo обеспечит полный спектр возможностей наземной обороны для Италии, Европы и на мировом уровне.

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Колесные бронетранспортеры, транспортные, эвакуационные, боевые, роботизированные (см. видео внизу) машины имели хороший рейтинг и спрос у силовиков.

В официальном сообщении сказано, что полностью соглашение будет завершено не позднее 31 марта 2026, при условии получения обычных регуляторных одобрений и завершения выделения.

Еще не сообщено, под каким брендом будет в дальнейшем изготавливаться эта и другая техника. Фото: Iveco Group

После завершения сделки, Iveco Group намерена распределить чистую прибыль от продажи, с учетом корректировок при закрытии, между акционерами путем выплаты чрезвычайных дивидендов.

"Эта сделка выводит оборонный бизнес Iveco Group на новый уровень как ключевого участника вместе с Leonardo в создании целенаправленного игрока мирового класса в области наземной обороны. Это очень своевременная реакция на вызовы и растущую потребность как в транспортных средствах наземной обороны, так и в разработанных нами технологиях", – прокомментировал событие генеральный директор Iveco Group Олоф Перссон.

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Эксперты уже заявили, что такое слияние создаст мощного итальянского лидера Европы по наземным оборонным системам, способного конкурировать на международном уровне благодаря своим масштабам и комбинированным технологиям.