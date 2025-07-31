Iveco продала дивізіон виробництва воєнних машин: хто купив

Ще 7 лютого 2025 року Iveco оголосила про відокремлення свого оборонного підрозділу від бізнесу комерційних автомобілів. Як зазначено в повідомленні автовиробника, це забезпечить як кращу цілеспрямованість, так і стратегічну гнучкість.

Відтепер IDV та ASTRA стануть невіддільною частиною значно більшого бізнесу Leonardo SpA. Там очікуються кращі інвестиції, потужніші умови для конкуренції в сегменті воєнних машин. Поєднання рішень мобільності платформи IDV та ASTRA з передовими системами Leonardo забезпечить повний спектр можливостей наземної оборони для Італії, Європи та на світовому рівні.

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Колісні бронетранспортери, транспортні, евакуаційні, бойові, роботизовані (див. відео внизу) машини мали гарний рейтинг та попит у силовиків.

В офіційному повідомленні сказано, що повністю угоду буде завершено не пізніше 31 березня 2026 року, за умови отримання звичайних регуляторних схвалень та завершення виділу.

Ще не повідомлено, під яким брендом буде надалі виготовлятися ця та інша техніка. Фото: Iveco Group

Після завершення, Iveco Group має намір розподілити чистий прибуток від угоди, з урахуванням коригувань при закритті, між акціонерами шляхом виплати надзвичайних дивідендів.

"Ця угода виводить оборонний бізнес Iveco Group на новий рівень як ключового учасника разом із Leonardo у створенні цілеспрямованого гравця світового класу в галузі наземної оборони. Це дуже вчасна реакція на виклики та висхідну потребу як у транспортних засобах наземної оборони, так і в розроблених нами технологіях", – прокоментував подію генеральний директор Iveco Group Олоф Перссон.

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Експерти вже заявили, що таке злиття створить потужного італійського лідера Європи з наземних оборонних систем, здатного конкурувати на міжнародному рівні завдяки своїм масштабам та комбінованим технологіям.