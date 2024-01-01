Из каких стран в Украину привозят битые авто: исследование

Автомобиль редко проводит все время в одной стране. Преимущественно после нескольких лет службы транспортные средства продают и экспортируют в другие страны, где они находят новых владельцев.

В Украине тенденция остается неизменной уже много лет – большинство подержанных автомобилей поступает из США и Польши. Однако исследование, проведенное компанией carVertical, которая занимается аналитикой автомобильных данных, показывает, что транспортные средства из других стран имеют махинации с одометром или скрытые дефекты.

Кстати в каких авто, что продают в Украине, чаще всего скрученный пробег

Откуда везут авто в Украину

Большинство транспортных средств импортируется в Украину из Северной Америки и Европы. Из всех импортируемых автомобилей, проверенных carVertical в 2024 году, 18,8% были ввезены из США, 15,7% - из Польши, 13,7% - из Германии, 7,8% - из Франции и 5,9% - из Литвы.

Импортеры авто из США не скрывают, что покупают на местных страховых аукционах преимущественно битые автомобили. Их дешевле восстанавливать в Украине, поэтому окончательная цена оказывается намного меньше, чем авто из Европы.

Импорт из Польши и Германии также популярен, потому что эти страны являются ключевыми центрами реэкспорта подержанных транспортных средств в Восточной Европе. К тому же автомобили из Литвы и Чехии привлекают конкурентной ценой, но они часто имеют скрытые проблемы или скрученный пробег.

Импортируемые авто из ЕС часто имеют скрученный одометр

Несмотря на то, что многие покупатели подержанных транспортных средств в Украине отдают предпочтение импорту, спешить с покупкой без надлежащей проверки не стоит. Многие импортные автомобили имеют скрученный пробег или скрытые дефекты. Многие автомобили после ДТП ремонтируют с использованием дешевых неоригинальных деталей, что может привести к проблемам с надежностью.

Согласно исследованию carVertical, автомобили, импортируемые из Литвы в Украину, имели высокий риск махинаций с одометром: в 19,1 % проверенных транспортных средств выявлены расхождения. Далее следует Польша (13,6 %), Швеция (11,4 %), Чехия (11,4 %) и США (10,7 %).

Отслеживание махинаций с одометром – непростое дело. Автомобили часто прибывают из-за границы с определенным пробегом, но местные продавцы манипулируют показателями одометра, чтобы завысить стоимость.

"Поскольку разные страны не всегда обмениваются данными об истории транспортных средств, этим пользуются нечестные продавцы. Для большей прозрачности рынка крайне важно, чтобы провайдеры данных и предприятия обменивались автомобильными данными. В некоторых случаях покупатели даже не догадываются, что их автомобиль импортирован. Это позволяет скрыть такие серьезные проблемы, как предыдущие ДТП, фактический пробег или даже данные о краже", - предупреждает Матас Бузелис, эксперт авторынка carVertical.

Также интересно сколько переплачивают покупатели за скрученный пробег авто

Покупателям рекомендуется не только проверить историю автомобиля и подтвердить его происхождение, но и отвезти его на профессиональный техосмотр, чтобы оценить реальное состояние.

Методология