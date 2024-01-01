З яких країн в Україну привозять биті авто: дослідження

Автомобіль рідко проводить весь час в одній країні. Переважно після кількох років служби транспортні засоби продають та експортують в інші країни, де вони знаходять нових власників.

В Україні тенденція залишається незмінною вже багато років — більшість вживаних автомобілів надходить зі США та Польщі. Однак дослідження, проведене компанією carVertical, яка займається аналітикою автомобільних даних, показує, що транспортні засоби з інших країн мають махінації з одометром чи приховані дефекти.

До речі в яких авто, що продають в Україні, найчастіше скручений пробіг

Звідки везуть авто в Україну

Більшість транспортних засобів імпортується в Україну з Північної Америки та Європи. З усіх імпортованих автомобілів, перевірених carVertical у 2024 році, 18,8 % були ввезені зі США, 15,7% — з Польщі, 13,7% — з Німеччини, 7,8% — з Франції та 5,9% — з Литви.

Імпортери авто зі США не приховують, що купують на місцевих страхових аукціонах переважно биті автомобілі. Їх дешевше відновлювати в Україні, тому остаточна ціна виявляється набагато меншою, ніж авто з Європи.

Імпорт з Польщі й Німеччини також популярний, бо ці країни є ключовими центрами реекспорту вживаних транспортних засобів у Східній Європі. До того ж автомобілі з Литви та Чехії приваблюють конкурентною ціною, але вони часто мають приховані проблеми чи скручений пробіг.

Імпортовані авто з ЄС часто мають скручений одометр

Попри те, що багато покупців уживаних транспортних засобів в Україні віддають перевагу імпорту, поспішати з купівлею без належної перевірки не варто. Чимало імпортних автомобілів мають скручений пробіг чи приховані дефекти. Багато автомобілів після ДТП ремонтують з використанням дешевих неоригінальних деталей, що може призвести до проблем із надійністю.

Згідно з дослідженням carVertical, автомобілі, імпортовані з Литви в Україну, мали вищий ризик махінацій з одометром: у 19,1 % перевірених транспортних засобів виявлено розбіжності. Далі йде Польща (13,6 %), Швеція (11,4 %), Чехія (11,4 %) та США (10,7 %).

Відстеження махінацій з одометром — непроста справа. Автомобілі часто прибувають з-за кордону з певним пробігом, але місцеві продавці маніпулюють показниками одометра, щоб завищити вартість.

«Оскільки різні країни не завжди обмінюються даними про історію транспортних засобів, цим користуються нечесні продавці. Для більшої прозорості ринку вкрай важливо, щоб провайдери даних і підприємства обмінювалися автомобільними даними. У деяких випадках покупці навіть не здогадуються, що їхній автомобіль імпортований. Це дозволяє приховати такі серйозні проблеми, як попередні ДТП, фактичний пробіг чи навіть дані про крадіжку», — попереджає Матас Бузеліс, експерт авторинку carVertical.

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Покупцям рекомендується не лише перевірити історію автомобіля та підтвердити його походження, але й відвезти його на професійний техогляд, щоб оцінити реальний стан.

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