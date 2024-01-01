Изображения нового Honda Accord "слили" до премьеры

Как сообщает Autohome, автомобиль получил новую решетку радиатора с многослойным хромированным покрытием. Ее линии удачно продолжаются в светодиодных линиях фар. Бампер также был изменен и теперь имеет трапециевидный воздухозаборник по центрам и два подобных элемента с обеих сторон.

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Эти изменения передней части делают седан более спортивным, по сравнению с текущим вариантом модели. В то же время профиль и задняя часть не сильно изменились.

Согласно данным для Министерства промышленности и информационных технологий Китая длина, ширина и высота нового автомобиля составляют соответственно 4990/1862/1449 мм, а колесная база – 2830 мм.

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Под капотом размещен тот же 1,5-литровый силовой агрегат с турбонаддувом, выдающий 141 кВт (192 лошадиные силы) и работающий в сочетании с бесступенчатой трансмиссией (CVT).