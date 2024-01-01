Зображення нового Honda Accord “злили” до прем’єри

Як повідомляє Autohome, автівка отримала нову решітку радіатора з багатошаровим хромованим покриттям. Її лінії вдало продовжуються у світлодіодних лініях фар. Бампер також був змінений й тепер має трапецієподібний повітрозабірник по центрів та два подібних елементи з обох боків.

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Ці зміни передньої частини роблять седан більш спортивним, порівняно з поточним варіантом моделі. Водночас профіль та задня частина не сильно змінились.

Згідно з даними для Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю довжина, ширина і висота нового автомобіля становлять відповідно 4990/1862/1449 мм, а колісна база – 2830 мм.

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Під капотом розміщено той самий 1,5-літровий силовий агрегат з турбонаддувом, що видає 141 кВт (192 кінські сили) й працює в поєднанні з безступеневою трансмісією (CVT).