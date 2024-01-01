Jaguar-Land Rover восстановит название Freelander для нового бренда электромобилей

Новые модели будут основаны на электрической архитектуре Exceed и будут собираться на совместном предприятии Chery-JLR в городе Чанша на востоке Китая, где сейчас собираются Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace и версии седанов XF и XE с длинной колесной базой.

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Как передает Autocar, новые модели будут продаваться под брендом Freelander и будут "независимы как от существующего портфолио Chery, так и от современных линеек JLR". В то же время британский концерн будет выпускать электрические модели Range Rover для мировых рынков, а Jaguar представит линейку роскошных электромобилей, основанных на собственной архитектуре JEA.

В собственном официальном заявлении JLR говорит, что новые электромобили Freelander сначала будут продаваться в Китае, а затем их будут экспортировать по всему миру, не сообщая дополнительных деталей относительно запланированных рынков сбыта или временных рамок. Технические подробности будущих новинок также не раскрываются.

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Ожидается, что они будут основаны на гибридной платформе M3X и полностью электрической 800 В архитектуре E0X. Обе архитектуры имеют переменную колесную базу и могут быть использованы для разработки как SUV, так и для автомобилей с низкой посадкой.

Оригинальный Land Rover Freelander

Автопроизводитель не предоставил никаких ответов на вопрос, останется ли Freelander брендом только для кроссоверов. Оригинальный Land Rover Freelander – это семейный кроссовер, на смену которому в 2016 году был выпущен Discovery Sport. С тех пор название Freelander не использовалось.