Jaguar-Land Rover відновить назву Freelander для нового бренду електромобілів

Нові моделі будуть засновані на електричній архітектурі Exceed й збиратимуться на спільному підприємстві Chery-JLR у місті Чанша на сході Китаю, де зараз збираються Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace і версії седанів XF і XE з довгою колісною базою.

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Як передає Autocar, нові моделі продаватимуться під брендом Freelander й будуть «незалежні як від існуючого портфоліо Chery, так і від сучасних лінійок JLR». Водночас британський концерн буде випускати електричні моделі Range Rover для світових ринків, а Jaguar презентує лінійку розкішних електромобілів, заснованих на власній архітектурі JEA.

У власній офіційній заяві JLR каже, що нові електромобілі Freelander спершу продаватимуться в Китаї, а згодом їх експортуватимуть по всьому світу, не повідомляючи додаткових деталей щодо запланованих ринків збуту чи часових рамок. Технічні подробиці майбутніх новинок також не розкриваються.

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Очікується, що вони будуть засновані на гібридній платформі M3X та повністю електричній 800 В архітектурі E0X. Обидві архітектури мають змінну колісну базу та можуть бути використані для розробки як SUV, так і для автомобілів з низькою посадкою.

Оригінальний Land Rover Freelander

Автовиробник не надав жодних відповідей на питання, чи залишиться Freelander брендом лише для кросоверів. Оригінальний Land Rover Freelander – це сімейний кросовер, на зміну якому у 2016 році був випущений Discovery Sport. З того часу назва Freelander не використовувалась.