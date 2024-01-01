Jaguar откажется от 5 собственных моделей

Как передает Carscoops, внедорожник F-Pace станет единственной моделью в линейке Jaguar до конца 2024, однако его жизненный цикл также будет недолгим. Компания решила прекратить производство седанов XE и XF, спортивного F-Type, внедорожника E-Pace и даже электрического кроссовера I-Pace, ведь готовится к дебюту новых электромобилей.

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К тому же сокращение модельного ряда может привести к увеличению рентабельности автопроизводителя, ведь генеральный директор JLR Эдриан Марделл описал автомобили как "прибыльные, близкие к нулю".

"Мы исключаем пять продуктов меньшей стоимости. Ни один из них не является транспортным средством, на котором мы заработали деньги, поэтому мы заменяем его новыми автомобилями с новой архитектурой", — сказал Марделл инвесторам.

В предыдущем финансовом квартале Jaguar продал лишь 15 324 автомобиля, по сравнению с почти 96 000, которые продал Land Rover. Почти треть от этого показателя занимают F-Pace, розничная стоимость которого выше, чем на другие модели бренда.

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Ожидается, что первый из трех новых электромобилей, построенных на электрифицированной архитектуре Jaguar (JEA) следующего поколения, должен выйти на рынок в 2025 году.