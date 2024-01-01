Jaguar відмовиться від 5 власних моделей

Як передає Carscoops, позашляховик F-Pace стане єдиною моделлю в лінійці Jaguar до кінця 2024, проте його життєвий цикл також буде недовгим. Компанія вирішила припинити виробництво седанів XE і XF, спортивного F-Type, позашляховика E-Pace і навіть електричного кросовера I-Pace, адже готується до дебюту нових електромобілів.

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До того ж скорочення модельного ряду може призвести до збільшення рентабельності автовиробника, адже генеральний директор JLR Едріан Марделл описав автомобілі як «прибуткові, що близькі до нуля».

«Ми виключаємо п’ять продуктів меншої вартості. Жоден із них не є транспортним засобом, на якому ми заробили гроші, тому ми замінюємо його новими автомобілями з новою архітектурою», — сказав Марделл інвесторам.

У попередньому фінансовому кварталі Jaguar продав лише 15 324 автомобілі, порівняно з майже 96 000, які продав Land Rover. Майже третину від цього показника займають F-Pace, роздрібна вартість якого вища, ніж на інші моделі бренду.

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Очікується, що перший із трьох нових електромобілів, побудованих на електрифікованій архітектурі Jaguar (JEA) наступного покоління, має вийти на ринок у 2025 році.