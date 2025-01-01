Jeep показал, как будет выглядеть новый Cherokee: фото

ФОТО: Jeep|
Тизер нового Jeep Cherokee 2026 года
Полноценная презентация нового Jeep Cherokee запланирована на ближайшие месяцы этого года, поэтому компания Jeep продолжает делиться тизерами новинки. Новые изображения раскрывают дизайн задней части кроссовера.
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На кадрах демонстрируется задние три четверти и профиль Cherokee. Квадратный стиль внешности, который присущ передней части, сохраняется и сзади. Задние фонари и зона номерного знака обрамлена черной отделкой.
В общем, задняя часть автомобиля напоминает Land Rover Discovery, или Honda Accord третьего поколения для европейского рынка. Автопроизводитель подтвердил, что новинка дебютирует с гибридной силовой установкой, однако, не стоит исключать появление версий с обычными бензиновыми двигателями.
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Вероятно, Jeep также готовит полностью электрическую версию Cherokee, поскольку платформа STLA-Large, положенная в основу модели, поддерживает все типы силовых агрегатов.