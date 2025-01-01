Jeep показал, как будет выглядеть новый Cherokee: фото

Полноценная презентация нового Jeep Cherokee запланирована на ближайшие месяцы этого года, поэтому компания Jeep продолжает делиться тизерами новинки. Новые изображения раскрывают дизайн задней части кроссовера.

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На кадрах демонстрируется задние три четверти и профиль Cherokee. Квадратный стиль внешности, который присущ передней части, сохраняется и сзади. Задние фонари и зона номерного знака обрамлена черной отделкой.

В общем, задняя часть автомобиля напоминает Land Rover Discovery, или Honda Accord третьего поколения для европейского рынка. Автопроизводитель подтвердил, что новинка дебютирует с гибридной силовой установкой, однако, не стоит исключать появление версий с обычными бензиновыми двигателями.

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Вероятно, Jeep также готовит полностью электрическую версию Cherokee, поскольку платформа STLA-Large, положенная в основу модели, поддерживает все типы силовых агрегатов.