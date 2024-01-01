Внедорожники Honda сделали похожими на Jeep: фото

Как рассказывает Carscoops, проект, получивший название Damd Reverb, начался как прототип, показанный на Токийском автосалоне 2025 года. В его основе лежит Honda WR-V – компактный внедорожник Honda, изготовленный в Индии, доступный на рынке Японии.

Также интересно: Honda хочет создать самые эффективные гибриды в мире

Reverb отличается от оригинальной модели передней частью. Решетка радиатора в ретро-стиле с семью прорезями расположена спереди и по центру, обрамлена квадратными фарами и отдельными янтарными указателями поворотов, имитирующие вид оригинального Jeep Cherokee.

Кроме того, дизайнеры также добавили квадратный капот, а также прочный бампер со вставками под имитацию алюминия. Однако, профиль и задняя часть остались от оригинальной Honda WR-V. Демонстрационный автомобиль ездит на опциональных 16-дюймовых колесах Dean Cross Country, обутых в вездеходные шины BF Goodrich.

Чтобы придать ему более внедорожный вид, компания Damd также завысила подвеску на 30-35 мм, увеличив высоту дорожного просвета. В то же время под капотом – никаких изменений. Reverb оснащен стандартным 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем на 121 л.с., работающим в паре с CVT. Мощность передается исключительно на переднюю ось.

Читайте также: Honda представила финальную версию Civic Type R под названием "Ultimate Edition"

Что касается стоимости, цена комплекта для стилизации начинается от 327 800 иен (около 2300 долларов) без покраски. Дополнительные опции, такие как светодиодные фары и боковые наклейки под дерево стоят еще 180 и 440 долларов соответственно, тогда как цена базовой версии Honda WR-V в Японии колеблется от 2 398 000 до 2 580 600 иен, или примерно от 16 600 до 17 900 долларов