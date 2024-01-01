Позашляховики Honda зробили схожими на Jeep: фото

Як розповідає Carscoops, проект, що отримав назву Damd Reverb, розпочався як прототип, показаний на Токійському автосалоні 2025 року. В його основі лежить Honda WR-V – компактний позашляховик Honda, виготовлений в Індії, що доступний на ринку Японії.

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Reverb відрізняється від оригінальної моделі передньою частиною. Решітка радіатора в ретро-стилі з сімома прорізами розташована спереду та по центру, обрамлена квадратними фарами та окремими бурштиновими покажчиками поворотів, що імітують вигляд оригінального Jeep Cherokee.

Крім того, дизайнери також додали квадратний капот, а також міцний бампер зі вставками під імітацію алюмінію. Однак, профіль і задня частина залишились від оригінальної Honda WR-V. Демонстраційний автомобіль їздить на опціональних 16-дюймових колесах Dean Cross Country, взутих у всюдихідні шини BF Goodrich.

Щоб надати йому більш позашляхового вигляду, компанія Damd також завищила підвіску на 30-35 мм, збільшивши висоту дорожнього просвіту. Водночас під капотом – жодних змін. Reverb оснащений стандартним 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном на 121 к.с., що працює в парі з CVT. Потужність передається виключно на передню вісь.

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Що стосується вартості, ціна комплекту для стилізації починається від 327 800 ієн (близько 2300 доларів) без фарбування. Додаткові опції, такі як світлодіодні фари та бічні наклейки під дерево коштують ще 180 та 440 доларів відповідно, тоді як ціна базової версії Honda WR-V у Японії коливається від 2 398 000 до 2 580 600 ієн, або приблизно від 16 600 до 17 900 доларів