Jeep показав, як виглядатиме новий Cherokee: фото

ФОТО: Jeep|
Тизер нового Jeep Cherokee 2026
Повноцінна презентація нового Jeep Cherokee запланована на найближчі місяці цього року, тому компанія Jeep продовжує ділитись тизерами новинки. Нові зображення розкривають дизайн задньої частини кросовера.
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На кадрах демонструється задні три чверті та профіль Cherokee. Квадратний стиль зовнішності, котрий притаманний передній частині, зберігається й позаду. Задні ліхтарі та зона номерного знаку обрамлена чорним оздобленням.
Загалом, задня частина автівки нагадує Land Rover Discovery, або Honda Accord третього покоління для європейського ринку. Автовиробник підтвердив, що новинка дебютує з гібридною силовою установкою, проте, не варто виключати появу версій зі звичайними бензиновими двигунами.
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Вірогідно, Jeep також готує повністю електричну версію Cherokee, оскільки платформа STLA-Large, що покладена в основу моделі, підтримує всі типи силових агрегатів.