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Jeep Renegade получил новую специальную версию

Компания Jeep презентовала новую специальную версию текущего Renegade под названием Willys Edition, которая будет доступна исключительно для рынка Бразилии.
Jeep Renegade получил ограниченное издание Willys Edition - Auto24

ФОТО: Jeep|

Jeep Renegade Willys Edition

Даниил Северенчук
logo30 июля, 19:55
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Несмотря на то, что актуальный Renegade был представлен 10 лет назад, автомобиль до сих пор пользуется популярностью на разных мировых рынках и продержится на конвейере вплоть до 2027 года, когда дебютирует новое поколение кроссовера.

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Как сообщает Autoevolution, эксклюзивная для рынка Бразилии версия Willys Edition отличается краской Recon Green и эксклюзивными наклейками, которые видны на кузове, капоте, передних крыльях и задних стойках. Также он имеет несколько затемненных элементов и ездит на 17-дюймовых колесах, обутых в вездеходные шины.

В салоне модель получила специальное тиснение Willys на сиденьях. Он также поставляется с кожаной обивкой, специальными боковыми порогами, люком, двухзонным кондиционером, 7-дюймовой цифровой панелью приборов водителя и 8,4-дюймовый дисплеем информационно-развлекательной системы.

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В то же время двигатель и трансмиссию оставили стандартными: 1,3-литровый двигатель с турбонаддувом на 188 л.с. и 270 Нм крутящего момента, соединен с девятиступенчатой АКПП и системой полного привода. Стоимость ограниченного издания составляет 31 877 долларов. Тираж Willys Edition в Бразилии ограничен 500 единицами.

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