Jeep Renegade получил новую специальную версию

Несмотря на то, что актуальный Renegade был представлен 10 лет назад, автомобиль до сих пор пользуется популярностью на разных мировых рынках и продержится на конвейере вплоть до 2027 года, когда дебютирует новое поколение кроссовера.

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Как сообщает Autoevolution, эксклюзивная для рынка Бразилии версия Willys Edition отличается краской Recon Green и эксклюзивными наклейками, которые видны на кузове, капоте, передних крыльях и задних стойках. Также он имеет несколько затемненных элементов и ездит на 17-дюймовых колесах, обутых в вездеходные шины.

В салоне модель получила специальное тиснение Willys на сиденьях. Он также поставляется с кожаной обивкой, специальными боковыми порогами, люком, двухзонным кондиционером, 7-дюймовой цифровой панелью приборов водителя и 8,4-дюймовый дисплеем информационно-развлекательной системы.

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В то же время двигатель и трансмиссию оставили стандартными: 1,3-литровый двигатель с турбонаддувом на 188 л.с. и 270 Нм крутящего момента, соединен с девятиступенчатой АКПП и системой полного привода. Стоимость ограниченного издания составляет 31 877 долларов. Тираж Willys Edition в Бразилии ограничен 500 единицами.