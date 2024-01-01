Стала известна стоимость Jeep Compass 2025

Как сообщает Carscoops, Jeep недавно подтвердил разработку совершенно нового Compass, который, по слухам должен дебютировать до конца десятилетия – ориентировочно в 2027 году. Однако, модель 2025 года почти не получила кардинальных изменений, кроме увеличения стоимости.

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Вскоре кроссовер поступит в дилерские центры по базовой цене 26 495 долларов. Это на 595 долларов больше, чем прошлогодняя модель, стоимость которой начиналась с 25 900 долларов. Более высокие комплектации получили разное увеличение цены.

Стоимость нового Compass в комплектации Latitude поднялась на $100 до 30 865 долларов. В то же время версия Limited выросла в цене на 795 долларов, поскольку теперь доступна от $34 540. Ориентированный на бездорожье Trailhawk стоит 34 165 долларов США в 2025 году, что на 270 долларов больше прошлогодней модели.

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Также линейку Compass пополнит топовая версия Latitude Lux, однако Jeep еще не раскрывает ее начальную цену. Несмотря на рост цены, модель 2025 года почти не получила обновлений. Автопроизводитель упоминает только новый доступный цвет Joose.

Базовый Compass Sport имеет светодиодные фары, 17-дюймовые алюминиевые колеса, аудиосистему с шестью динамиками, 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 8,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы Uconnect 5 с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

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Кроссовер оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 203 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода.