Стала відома вартість Jeep Compass 2025

Як повідомляє Carscoops, Jeep нещодавно підтвердив розробку абсолютно нового Compass, який, за чутками має дебютувати до кінця десятиліття – орієнтовно в 2027 році. Однак, модель 2025 року майже не отримала кардинальних змін, окрім збільшення вартості.

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Незабаром кросовер надійде в дилерські центри за базовою ціною 26 495 доларів. Це на 595 доларів більше, ніж минулорічна модель, вартість якої починалася з 25 900 доларів. Вищі комплектації отримали різне збільшення ціни.

Вартість нового Compass в комплектації Latitude піднялася на $100 до 30 865 доларів. Водночас версія Limited зросла в ціні на 795 доларів, оскільки тепер доступна від $34 540. Орієнтований на бездоріжжя Trailhawk коштує 34 165 доларів США у 2025 році, що на 270 доларів більше за торішню модель.

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Також лінійку Compass поповнить топова версія Latitude Lux, проте Jeep ще не розкриває її початкову ціну. Попри зростання ціни, модель 2025 року майже не отримала оновлень. Автовиробник згадує лише новий доступний колір Joose.

Базовий Compass Sport має світлодіодні фари, 17-дюймові алюмінієві колеса, аудіосистему з шістьма динаміками, 7-дюймовою цифровою панеллю приладів й 8,4-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи Uconnect 5 із бездротовими Apple CarPlay й Android Auto.

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Кросовер оснащено 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 203 к.с. й 300 Нм крутного моменту. Він працює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач та стандартною системою повного приводу.