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Jeep Renegade отримав нову спеціальну версію

Компанія Jeep презентувала нову спеціальну версію поточного Renegade під назвою Willys Edition, яка буде доступна виключно для ринку Бразилії.
Jeep Renegade отримав обмежене видання Willys Edition - Auto24

ФОТО: Jeep|

Jeep Renegade Willys Edition

Данило Северенчук
logo30 липня, 19:55
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Попри те, що актуальний Renegade був представлений 10 років тому, автомобіль досі має популярність на різних світових ринках й протримається на конвеєрі включно до 2027 року, коли дебютує нове покоління кросовера.

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Як повідомляє Autoevolution, ексклюзивна для ринку Бразилії версія Willys Edition відрізняється фарбою Recon Green та ексклюзивними наклейками, які видно на кузові, капоті, передніх крилах і задніх стійках. Також він має кілька затемнених елементів та їздить на 17-дюймових колесах, взутих у всюдихідні шини.

В салоні модель отримала спеціальне тиснення Willys на сидіннях. Він також поставляється зі шкіряною оббивкою, спеціальними бічними порогами, люком, двозонним кондиціонером, 7-дюймовою цифровою панеллю приладів водія та 8,4-дюймовий дисплеєм інформаційно-розважальної системи.

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Водночас двигун та трансмісію залишили стандартними: 1,3-літровий двигун з турбонаддувом 188 к.с. й 270 Нм крутного моменту, поєднаний з дев'ятиступеневою АКПП й системою повного приводу. Вартість обмеженого видання становить 31 877 доларів. Тираж Willys Edition в Бразилії обмежений 500 одиницями.

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