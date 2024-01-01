Jeep Renegade отримав нову спеціальну версію

Попри те, що актуальний Renegade був представлений 10 років тому, автомобіль досі має популярність на різних світових ринках й протримається на конвеєрі включно до 2027 року, коли дебютує нове покоління кросовера.

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Як повідомляє Autoevolution, ексклюзивна для ринку Бразилії версія Willys Edition відрізняється фарбою Recon Green та ексклюзивними наклейками, які видно на кузові, капоті, передніх крилах і задніх стійках. Також він має кілька затемнених елементів та їздить на 17-дюймових колесах, взутих у всюдихідні шини.

В салоні модель отримала спеціальне тиснення Willys на сидіннях. Він також поставляється зі шкіряною оббивкою, спеціальними бічними порогами, люком, двозонним кондиціонером, 7-дюймовою цифровою панеллю приладів водія та 8,4-дюймовий дисплеєм інформаційно-розважальної системи.

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Водночас двигун та трансмісію залишили стандартними: 1,3-літровий двигун з турбонаддувом 188 к.с. й 270 Нм крутного моменту, поєднаний з дев'ятиступеневою АКПП й системою повного приводу. Вартість обмеженого видання становить 31 877 доларів. Тираж Willys Edition в Бразилії обмежений 500 одиницями.