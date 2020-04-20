Но почему-то продают за 42 500 долларов.

Если не принимать во внимание 32-дюймовые диски Forgiato, тюнинг на 100 тысяч не слишком заметен. Особенно, на фоне красочного кузова.

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Большие "золотые" диски Forgiato, все пять штук, с комплектом шин, стоят около 10 тысяч. Вряд ли такие колеса установлены на штатную подвеску. Включите в счет силовые бамперы, особый декор кузова, конверсию кузова на "баху", аудиосистему.

Фото: тюнингованный Jeep Wrangler / Carakoom

В движение этот пляжный Барби-кар приводит оригинальный 3,6-литровый V6, который сочетается с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Не исключено, что именно под капотом кроется значительная часть потраченных на тюнинг средств. В любом случае, продавец выставил вполне приемлемую цену за то, что можно увидеть на фото.

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