Але чомусь продають за 42 500 доларів.

Якщо не брати до уваги 32-дюймові диски Forgiato, тюнінг на 100 тисяч не дуже помітний. Особливо, через барвистий кузов.

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Великі “золоті” диски Forgiato, усі п’ять штук, з комплектом шин, коштують близько 10 тисяч. Навряд чи такі колеса встановлені на штатну підвіску. Включіть в рахунок силові бампери, особливий декор кузову, конверсію кузову на “баху”, аудіосистему.

Фото: тюнінгований Jeep Wrangler / Carakoom

У рух цей пляжний Барбі-кар приводить оригінальний 3,6-літровий V6, який поєднується з автоматичною коробкою передач і системою повного приводу. Не виключено, що саме під капотом криється значна частина витрачених на тюнінг коштів. В будь-якому разі, продавець виставив цілком прийнятну ціну за те, що можна побачити на фото.

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