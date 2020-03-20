Ему грозит до 10 лет тюрьмы и немалый штраф.

Энтони Левандовски был звездным инженером Google и Uber. Его имя могло войти в историю беспилотных автомобилей, как одного из выдающихся создателей, однако оказалось запятнанным грязной историей.

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Левандовски покинул Google в 2016 году, чтобы основать собственную компанию по производству небольших развозных грузовиков, которой подозрительно быстро заинтересовалась компания Uber – предыдущий работодатель Левандовски. После того, как компания Uber за 680 миллионов долларов выкупила стартап Левандовски, была запущена цепочка событий, что привела к появлению дочерней компании Google по разработке беспилотного транспорта, известной, как Waymo. Именно от имени последней юристы Google подали в суд, сначала на “Убер”, а затем и на своего бывшего сотрудника.



Фото: экспериментальный беспилотный шаттл Waymo/Google на базе Chrysler Pacifica / Google

Дело Waymo и Uber было закрыто еще в феврале 2018 года, когда последний согласился оплатить 245 миллионов долларов убытков. В четверг, 19 марта 2020 года, Левандовски согласился с приговором суда, признавшего его виновным в краже коммерческих тайн интернет-гиганта.

“Я скачал эти файлы с намерением использовать их для личной выгоды, и я понимаю, что мне не было разрешено брать файлы для этой цели”, – заявил Левандовски.

Но признал вину только по одному из 33 пунктов обвинения, с другими же не согласился. И этого может оказаться достаточно, чтобы он получил максимально возможное наказание, которого требуют прокуроры: 10 лет заключения и 250 тысяч долларов штрафа. Примечательно, что ранее в этом месяце суд уже наложил на Левандовски штраф в 179 тысяч долларов, а через несколько часов Левандовски подал заявление о защите от банкротства.

Дата вынесения приговора пока не названа.

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