Йому загрожує до 10 років в'язниці та чималий штраф.

Ентоні Левандовські був зірковим інженером Google та Uber. Його ім’я могло увійти в історію безпілотних автомобілів, як одного з видатних творців, однак виявилось заплямованим брудною історією.

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Левандовські покинув Google у 2016 році, щоб заснувати власну компанію з виробництва невеличких розвізних вантажівок, якою підозріло швидко зацікавилась компанія Uber – попередній роботодавець Левандовські. Після того, як компанія Uber за 680 мільйонів доларів викупила стартап Левандовські, був запущений ланцюжок подій, що призвів до появи дочірньої компанії Google з розробки безпілотного транспорту, відомої, як Waymo. Саме від імені останньої юристи Google подали до суду, спочатку на “Убер”, а потім і на свого колишнього співробітника.



Фото: експериментальний безпілотний шаттл Waymo/Google на базі Chrysler Pacifica / Google

Справа Waymo та Uber була закрита ще у лютому 2018 року, коли останній погодився сплатити 245 мільйонів доларів збитків. У четвер, 19 березня 2020 року, Левандовські погодився з вироком суду, що визнав його винним у крадіжці комерційних таємниць інтернет-гіганта.

“Я завантажив ці файли з наміром використовувати їх для особистої вигоди, і я розумію, що мені не було дозволено брати файли для цієї мети”, – заявив Левандовські.

Але визнав провину лише за одним із 33 пунктів звинувачення, з іншими ж не погодився. Та цього може виявитись достатньо, аби він отримав максимально можливе покарання, якого вимагають прокурори: 10 років ув’язнення і 250 тисяч доларів штрафу. Примітно, що раніше цього місяця суд вже наклав на Левандовські штраф у 179 тисяч доларів, а через кілька годин Левандовські подав заяву про захист від банкрутства.

Дата винесення вироку поки не названа.

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