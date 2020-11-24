Таких моделей было сделано всего несколько единиц, поэтому они стоят дорого.

На странице любителей BMW Швейцарии найдено объявление о продаже эксклюзивного автомобиля. Это BMW E23 735i Touring, универсал "седьмой" серии 1983 года изготовления.

С конвейера завода BMW такие автомобили никогда не сходили, поэтому этот экземпляр – переработан вручную. В конце 70-ых годов 20 века переделка кузовов серийных авто (coachbuilding) была популярной. Это авто – продукт именно такой работы. Говорят, что машину сделал немецкий энтузиаст Эйлер, причем не в одном экземпляре, а в нескольких. Один из таких автомобилей был замечен в США, а этот "поселился" в Швейцарии.

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BMW E23 735i всегда были седанами, а универсалами делали меньшие серии – пятую и третью. Эйлер создал "семерку" универсал по мотивам младших моделей, но использовал детали не только баварской марки. Например, задние фонари – от BMW 2002, а вот рейлинги от универсала Mercedes-Menz. Фанаты по-разному оценивают творение кузовного мастера. Одни восхищаются им и считают, что именно такой модификации не хватало "семерке". Другие указывают на отсутствие фирменной черты дизайна BMW – линии Хоффмайстера (Hofmeister Kink). Она придает всем баварским машинам узнаваемости и динамики. А без нее универсал выглядит не совсем настоящим BMW. Впрочем, уровень исполнения машины очень высок, о чем свидетельствует качественно сделанный багажник.

Автомобиль BMW E23 735i, который был изготовлен на заводе в 1983 году, сегодня имеет пробег всего 11 000 км. Владелец хочет за него 120 тысяч швейцарских франков (132 тысячи долларов США).

Напомним, что последние BMW i8 стали действительно эксклюзивными экземплярами