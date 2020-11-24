Таких моделей було зроблено всього кілька одиниць, тому вони коштують дорого.

На сторінці любителів BMW Швейцарії знайдено оголошення про продаж ексклюзивного автомобіля. Це BMW E23 735i Touring, універсал "сьомої" серії 1983 року виготовлення.

З конвейера заводу BMW таких автомобілів ніколи не сходило, тож цей екземпляр – перероблений вручну. В кінці 70-их років 20 століття переробка кузовів серійних авто (coachbuilding) була популярною. Це авто – продукт саме такої роботи. Кажуть, що машину зробив німецький ентузіаст Ейлер, причому не в одному екземплярі, а в кількох. Один з таких автомобілів був помічений в США, а цей "оселився " в Швейцарії.

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BMW E23 735i завжди були седанами, а універсалами робили менші серії – п'яту та третю. Ейлер створив "сімку" універсал за мотивами молодших моделей, але використав деталі не лише баварської марки. Наприклад, задні ліхтарі – від BMW 2002, а от рейлінги – від універсала Mercedes-Menz. Фанати по-різному оцінюють творіння кузовного майстра. Одні захоплюються ним та вважать, що саме такої модифікації не вистачало "сімці". Інші вказують на відсутність фірмової риси дизайну BMW – лінії Хоффмайстера (Hofmeister Kink). Вона надає усім баварським машинам впізнаваності та динаміки. А без неї універсал виглядає не зовсім справжнім BMW. Втім, рівень виконання машини дуже високий, про що свідчить якісно зроблений багажник.

Автомобіль BMW E23 735i, який був виготовлений на заводі в 1983 році, сьогодні має пробіг всього 11 000 км. Власник хоче за нього 120 тисяч швейцарських франків (132 тисячі доларів США).

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