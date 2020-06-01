Одновременно с худшими названы и наименее проблемные модели того же класса.

Благодаря обширным данным, собранным Consumer Reports в течение многих лет, эксперты составили список транспортных средств, имеющих наибольшее количество проблем с двигателем и угрожающих серьезными проблемами и даже взрывом.

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Автомобили – сложные механизмы, которые не могут служить вечно и со временем они ломаются. Но некоторые авто имеют гораздо больше проблем, чем другие. Отчет Consumer Reports обращает внимание именно на такие проблемные авто, подчеркивая, что стоит быть крайне осторожными при покупке подержанных машин названных моделей. В отчете содержится информация о конкретных моделях авто, годах выпуска и двигателях. Эксперты также указали пробег, при котором можно ожидать возникновение проблем с двигателем, а также любые соответствующие альтернативы транспортному средству, которые вообще не будут иметь проблем с двигателем.

Список потенциально опасных моделей возглавляет Audi A4 2009-2010 годов с 2-литровым двигателем. Проблемы с ним чаще всего возникают между отметкой 172-246 тысяч километров. Значительно менее проблемными одноклассниками немецкой модели эксперты называют Lexus ES, Infiniti G и Acura TL.

Вторая ступень "антирейтинга" досталась пикапу Ford F-350 образца 2008 года с 6,4-литровым дизелем. Проблемы с ним появляются между 104-191 тысячами километров. Альтернативная модель в этом классе для F-350 не названа.

Chrysler PT Cruiser образца 2001 года, оснащенній 2,4-литровым бензиновым мотором, занимает третью позицию в списке. Проблемы с агрегатом чаще всего встречаются между 165 и 214 тысячами километров. Разумной заменой для него эксперты называются Toyota Matrix.

Дальнейшее список выглядит следующим образом:

2008-2009 Mini Cooper/Clubman

Проблемный период, км: 196 000 – 207 000

Альтернативная модель без таких проблем: 2008 Mazda3

2010 Chevrolet Equinox/GMC Terrain

Проблемный период, км: 136 000 – 174 000

Альтернативная модель без таких проблем: 2008-2010 Honda CR-V, 2008-2010 Toyota RAV4

2006 Jeep Wrangler 2.4L

Проблемный период, км: примерно 241 000

Альтернативная модель без таких проблем: 2004-2008 Toyota 4Runner

2010 Cadillac SRX

Проблемный период, км: примерно 209 000

Альтернативна модель без таких проблем: 2008-2010 Lexus RX, 2010 Acura MDX

2003 Acura MDX

Проблемный период, км: примерно 305 000

Альтернативная модель без таких проблем: 2003-2005 Lexus RX

2006 Buick Lucerne

Проблемный период, км: 187 000 – 230 000

Альтернативная модель без таких проблем: 2006 Lexus GS, 2004-2008 Toyota Avalon

2010 GMC Acadia

Проблемный период, км: 170 000 – 207 000

Альтернативная модель без таких проблем: 2008-2010 Toyota Highlander

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