Одночасно з найгіршими, названі й найменш проблемні моделі того ж класу.

Завдяки обширним даним, зібраним Consumer Reports протягом багатьох років, експерти склали список транспортних засобів, які мають найбільшу кількість проблем з двигуном та загрожують серйозними проблемами і навіть вибухом.

Читайте також: Коли страхова компанія має право відмовити у виплатах

Автомобілі – складні механізми, які не можуть служити вічно і з часом вони ламаються. Та деякі авто мають значно більше проблем, за інші. Звіт Consumer Reports звертає увагу саме на такі, проблемні авто, наголошуючи, що варто бути вкрай обережними, при купівлі вживаних машин названих моделей. У звіті міститься інформація про конкретні моделі авто, роки випуску та двигуни. Експерти також вказали пробіг, при якому можна очікувати виникнення проблем з двигуном, а також будь-які відповідні альтернативи транспортному засобу, які взагалі не матимуть проблем з двигуном.

Список потенційно небезпечних моделей очолює Audi A4 2009-2010 років з 2-літровим двигуном. Проблеми з ним, найчастіше, виникають між позначкою 172-246 тисяч кілометрів. Значно менш проблемними однокласниками німецької моделі експерти називають Lexus ES, Infiniti G та Acura TL.

Друга сходинка “антирейтингу” дісталась пікапу Ford F-350 зразка 2008 року з 6,4-літровим дизелем. Проблеми з ним з’являються між 104-191 тисячею кілометрів. Альтернативної моделі у цьому класі для F-350 не названо.

Chrysler PT Cruiser зразка 2001 року, оснащений 2,4-літровим бензиновим мотором займає третю позицію у списку. Негаразди з агрегатом найчастіше трапляються між 165 та 214 тисячами кілометрів. Розумною заміною для нього експерти називаються Toyota Matrix.

Подальший список виглядає наступним чином:

2008-2009 Mini Cooper/Clubman

Проблемний період, км: 196 000 – 207 000

Альтернативна модель без таких проблем: 2008 Mazda3

2010 Chevrolet Equinox/GMC Terrain

Проблемний період, км: 136 000 – 174 000

Альтернативна модель без таких проблем: 2008-2010 Honda CR-V, 2008-2010 Toyota RAV4

2006 Jeep Wrangler 2.4L

Проблемний період, км: приблизно 241 000

Альтернативна модель без таких проблем: 2004-2008 Toyota 4Runner

2010 Cadillac SRX

Проблемний період, км: приблизно 209 000

Альтернативна модель без таких проблем: 2008-2010 Lexus RX, 2010 Acura MDX

2003 Acura MDX

Проблемний період, км: приблизно 305 000

Альтернативна модель без таких проблем: 2003-2005 Lexus RX

2006 Buick Lucerne

Проблемний період, км: 187 000 – 230 000

Альтернативна модель без таких проблем: 2006 Lexus GS, 2004-2008 Toyota Avalon

2010 GMC Acadia

Проблемний період, км: 170 000 – 207 000

Альтернативна модель без таких проблем: 2008-2010 Toyota Highlander

Також цікаво: Скільки штрафів зібрали камери автофіксації за перші хвилини роботи