Редкая во все времена модель Lamborghini Diablo SV Roadster с задним приводом, стилем SV и съемной крышей сошла с конвейера в 1998 году без какого-либо предвидения на мировое признание. Оно не только пришло, но и с годами растет.

Родстер появился в ограниченном тираже – всего две машины. Полный эксклюзив под конкретный заказ. Его до сих пор воспринимают как дорожного посланника в особом статусе. Знаковым является то, что его шасси с номером WLA12960 является последним для заднеприводного Lamborghini V12 с механической коробкой передач и со съемной крышей.

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Модель одели в эффектную комбинацию Roadster Giallo. Сверху ливрея Nero Torpedo Alcantara получила дополнительные желтые канты и швы SV.

Родословная тянется от Lamborghini Diablo 1990 года, появившегося после очень дорогой и длительной разработки. Тогда модель, разработанная Марчелло Гандини, мгновенно пошла в производство, чтобы не отставать от спроса. Это был первый Lambo, способный развивать максимальную скорость более 320 км/ч. Тогда итальянцы еще не подозревали, что делают легенду.

Вариант SV (Super Veloce) датируется 1995 годом. Его 5,7-литровый двигатель вырабатывал 510 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента, передававшихся на заднюю ось.

Кабриолеты в основном ориентировались на рынок США. Они поставлялись с регулируемым задним спойлером в стандартной комплектации из открытого углеродного волокна или в цвет кузова. Были и другие элементы, указывающие на американский рынок. Lamborghini переставил задние противотуманные фонари и плафоны заднего хода, получил черные окантовки задних фонарей и крышку двигателя, похожую на ту, которую носил Diablo SE30 Jota.

В меню появились передние тормоза на 340 миллиметров, тормозные суппорты и 18-дюймовые колеса. Модель также была оснащена новой антиблокировочной системой тормозов в стандартной комплектации, тогда как электронная система подъема подвески была опциональной, помогая владельцам преодолевать лежачих полицейских или гаражные пандусы.

Однако для Diablo SV Roadster не все шло хорошо и предсказуемо. Lamborghini дала зеленый свет проекту, а потом почти отменила его. Средства были ограничены, акционеры разделены, поэтому тема была отложена после создания одного прототипа. Приход горячего сторонника Lamborghini и владельца миланского дистрибьютора Lamborghini Touring Auto Эмануэле Конфорти спас ситуацию.

Увидев уже готовый автомобиль, он связался с тогдашним генеральным директором бренда Витторио ди Капуа и заказал второй и последний родстер Diablo SV. Таким образом, заказанная новой миланской компанией Touring Auto модель сошла с конвейера 6 апреля 1998 года.

Это была версия с левосторонним управлением. Ее гарантийный талон был выдан 5 июня 1998 года. Открытое углеродное волокно покрывает центральную консоль. Стильности добавляют матовые внешние элементы из углеродного волокна, съемная крыша, боковые воздухозаборные лопасти и массивное заднее крыло, как будто аэродинамически прижимает к поверхности.

Этот автомобиль не похож ни на один другой, за исключением прототипа, который был представлен на Женевском автосалоне. В 2001 году родстер продали коллекционеру из Германии, он прошел по каталогу коллекции энтузиастов Lamborghini.

Автомобиль держали подальше от любопытных глаз, за исключением некоторых мероприятий, организованных Международным клубом владельцев Lamborghini (ILOC), где, из-за своей редкости, он был особым гостем.

Позже его приобрел другой владелец, нынешний продавец, также энтузиаст Lamborghini, который провел глубокое исследование истории модели. Он просмотрел документацию и сверил информацию с бывшими работниками фабрики в Сант-Агата-Болоньезе, Италия. Все исследования подтвердили его подлинность.

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В предпродажной документации есть сертификат происхождения Lamborghini Polo Storico и оригинальный гарантийный талон, а также инструкции по эксплуатации, сервисная книжка и два набора инструмента. Последний раз он был зарегистрирован в Германии и имеет уплаченные все налоги Европейского Союза. Его можно импортировать и зарегистрировать где угодно в мире, включая Соединенные Штаты.

Одометр показывает 42 842 километра. Родстер менее 500 километров назад получил новые шины, а последний раз проходил техническое обслуживание в июне 2023 года. Модель будет продана 13 декабря с аукциона в Германии на мероприятии, организованном Sotheby's Sealed. Оценка доступна только по запросу.