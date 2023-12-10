Рідкісна за всі часи модель Lamborghini Diablo SV Roadster із заднім приводом, стилем SV і знімним дахом зійшла з конвеєра у 1998 році без будь-якого передбачення на світове визнання. Воно не тільки прийшло, але й з роками зростає.

Родстер з’явився в обмеженому тиражі – всього дві машини. Повний ексклюзив під конкретне замовлення. Його й досі сприймають як дорожнього посланця в особливому статусі. Знаковим є те, що його шасі з номером WLA12960 є останнім для задньопривідного Lamborghini V12 з механічною коробкою передач та зі знімним дахом.

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Модель одягнули в ефектну комбінацію Roadster Giallo. Зверху ліврея Nero Torpedo Alcantara отримала додаткові жовті канти та шви SV.

Родовід тягнеться від Lamborghini Diablo 1990 року, що з’явився після дуже дорогої та тривалої розробки. Тоді модель, розроблена Марчелло Гандіні, миттєво пішла у виробництво, щоб не відставати від попиту. Це був перший Lambo, здатний розвивати максимальну швидкість понад 320 км/год. Тоді італійці ще не підозрювали, що роблять легенду.

Варіант SV (Super Veloce) датується 1995 роком. Його 5,7-літровий двигун виробляв 510 кінських сил і 580 Нм крутного моменту, що передавалися на задню вісь.

Кабріолети в основному орієнтувалися на ринок США. Вони поставлявся з регульованим заднім спойлером у стандартній комплектації з відкритого вуглецевого волокна або в колір кузова. Були й інші елементи, що вказували на американський ринок. Lamborghini переставив задні протитуманні ліхтарі та плафони заднього ходу, отримав чорні окантовки задніх ліхтарів і кришку двигуна, схожу на ту, яку носив Diablo SE30 Jota.

В меню з’явилися передні гальма на 340 міліметрів, гальмівні супорти та 18-дюймові колеса. Модель також була оснащена новою антиблокувальною системою гальм у стандартній комплектації, тоді як електронна система підйому підвіски була опційною, допомагаючи власникам долати лежачих поліціянтів або гаражні пандуси.

Однак для Diablo SV Roadster не все йшло гарно й передбачувано. Lamborghini дала зелене світло проєкту, а потім майже скасувала його. Кошти були обмежені, акціонери розділені, тому тему було відкладено після створення одного прототипу. Прихід палкого прихильника Lamborghini та власника міланського дистриб’ютора Lamborghini Touring Auto Емануеле Конфорті врятував ситуацію.

Побачивши уже готовий автомобіль, він зв’язався з тодішнім генеральним директором бренду Вітторіо ді Капуа і замовив другий і останній родстер Diablo SV. Таким чином, замовлена новою міланською компанією Touring Auto модель зійшла з конвеєра 6 квітня 1998 року.

Це була версія з лівостороннім керуванням. Її гарантійний талон був виданий 5 червня 1998 року. Відкрите вуглецеве волокно покриває центральну консоль. Стильності додають матові зовнішні елементи з вуглецевого волокна, знімний дах, бічні повітрозабірні лопаті та масивне заднє крило, що наче аеродинамічно притискає до поверхні.

Цей автомобіль не схожий ні на один інший, за винятком прототипу, який був представлений на Женевському автосалоні. У 2001 році родстер продали колекціонеру з Німеччини, він пройшов по каталогу колекції ентузіастів Lamborghini.

Автомобіль тримали подалі від цікавих очей, за винятком деяких заходів, організованих Міжнародним клубом власників Lamborghini (ILOC), де, через свою рідкість, він був особливим гостем.

Пізніше його придбав інший власник, нинішній продавець, також ентузіаст Lamborghini, який провів глибоке дослідження історії моделі. Він переглянув документацію та звірив інформацію з колишніми працівниками фабрики в Сант-Агата-Болоньезе, Італія. Усі дослідження підтвердили його автентичність.

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В передпродажній документації є сертифікат походження Lamborghini Polo Storico та оригінальний гарантійний талон, а також інструкції з експлуатації, сервісна книжка та два набори інструменту. Востаннє він був зареєстрований у Німеччині та має сплачені всі податки Європейського Союзу. Його можна імпортувати та зареєструвати будь-де у світі, включаючи Сполучені Штати.

Одометр показує 42 842 кілометри. Родстер менш ніж 500 кілометрів тому отримав нові шини, а востаннє проходив технічне обслуговування у червні 2023 року. Модель буде продано 13 грудня з аукціону в Німеччині на заході, організованому Sotheby's Sealed. Оцінка доступна лише за запитом.