Престижная премия досталась разработчикам в категории "Инновационный продукт".

Hyundai Vest Exoskeleton (VEX) предназначен для поддержки работников, которые большую часть своего рабочего времени проводят на ногах.

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Компактный “жилет” VEX компания Hyundai Motor Group планирует внедрить на своих заводах во всем мире для повышения производительности и безопасности труда.

“Компактная конструкция достигается с помощью новейших технологий, что исключает необходимость в аккумуляторе. VEX, который одевается, как рюкзак, использует полицентрическую ось, чтобы обеспечить максимально 5,5 килограммов-силы – удивительное достижение, учитывая то, что вес самого устройства всего 2,8 кг”, – говорит Донг Джин Хен, руководитель лаборатории робототехники Hyundai Motor Group.

VEX предназначен, главным образом, для работников производственных линий, которым нужно длительное время работать руками, поднятыми над головой. На отдельных производственных линиях в США экзоскелет VEX применяется уже сейчас и успел получить одобрительные отзывы от рабочих.

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