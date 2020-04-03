Престижна премія дісталась розробникам у категорії "Інноваційний продукт".

Hyundai Vest Exoskeleton (VEX) призначений для підтримки працівників, які більшу частину свого робочого часу проводять на ногах.

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Компактний “жилет” VEX компанія Hyundai Motor Group планує впровадити на своїх заводах у всьому світі для підвищення продуктивності та безпеки праці.

“Компактна конструкція досягається за допомогою новітніх технологій, що виключає потребу в акумуляторі. VEX, що вдягається, як рюкзак, використовує поліцентричну вісь, щоб забезпечити максимальну силу в 5,5 кгс – дивовижне досягнення, зважаючи на те, що вага самого пристрою лише 2,8 кг”, – говорить Донг Джин Хен, керівник лабораторії робототехніки Hyundai Motor Group.

VEX призначений, головним чином, для працівників виробничих ліній, яким потрібно тривалий час працювати руками, піднятими над головою. На окремих виробничих лініях у США екзоскелет VEX застосовується вже зараз і встиг отримати схвальні відгуки від робочих.

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