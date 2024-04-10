Китайская Geely опубликовала изображение и некоторые характеристики миниэлектромобиля Panda Kart. Она будет стоить в Китае в пределах 7 000 долларов.

В линейке автомобилей семейства Panda уже есть Panda Mini и Panda Knight, а теперь добавляется еще и четырехместный Kart. Этот малыш мало похож на карт, да еще и довольно "массивный": имеет размер 3150 x 1540 x 1685 мм и колесную базу 2015 мм.

В первую очередь Kart разрабатывался для молодежи. В оформлении преобладает черная краска с фиолетовой полосатой окантовкой и фиолетово-белыми ободками. Однако будут и более спокойные и даже брутальные кузова.

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Уже есть автомобиль в белой и серой масти, подбираются другие краски. Круглые фары и выбор розового или белого интерьера дополняют мультяшное ощущение Kart.

Производственных укомплектовал Panda Kart задним синхронным мотором с постоянным магнитом мощностью 30 кВт/40,7 л.с. Правда, Geely не раскрывает спецификации батареи и диапазон хода, но уверяет, что автомобиль поддерживает обычный и спортивный режимы вождения. Аккумулятор способен быстро заряжать 22 кВт постоянного тока и медленно 3,3 кВт переменного тока.

По интерьеру он должен понравиться молодым водителям благодаря 8-дюймовому центральному экрану управления и 9,2-дюймовой ЖК-панели приборов. Центральный экран управления поддерживает беспроводное подключение, голосовое управление, навигацию и мультимедийные развлечения. Автомобиль можно дистанционно открывать и дистанционно запирать с помощью смартфона, и это также касается контроля температуры. Ручка между сиденьями является механизмом переключения передач.

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Малыша также снарядили интеллектуальными функциями, вроде помощи при подъеме вверх, есть реверсивный радар, электрический усилитель руля, антиблокировочная система тормозов и EBD.

А вот в цене производитель еще не определился, но говорит, что она "будет доступной" и не выше "родственников". Для примера: Panda Mini стоит 5500 долларов, а Panda Knight – 7410 долларов. Правда, то цены на внутреннем рынке Китая.