Китайська Geely опублікувала зображення та деякі характеристики мініелектромобіля Panda Kart. Вона коштуватиме у Китаї в межах 7 000 доларів.

В лінійці автомобілів сімейства Panda вже є Panda Mini та Panda Knight, а тепер додається ще й чотиримісний Kart. Цей малюк мало схожий на карт, та ще й доволі "масивний": має розмір 3150 x 1540 x 1685 мм і колісну базу 2015 мм.

В першу чергу Kart розроблявся для молоді. В оформленні переважає чорна фарба з фіолетовою смугастою окантовкою та фіолетово-білими обідками. Однак будуть й більш спокійні та навіть брутальні кузови.

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Вже є автомобіль у білій та сірій масті, підбираються інші фарби. Круглі фари та вибір рожевого або білого інтер’єру доповнюють мультяшне відчуття Kart.

Виробних укомплектував Panda Kart заднім синхронним мотором з постійним магнітом потужністю 30 кВт/40,7 к.с. Щоправда, Geely не розкриває специфікації батареї та діапазон ходу, але запевняє, що автомобіль підтримує звичайний і спортивний режими водіння. Акумулятор спроможний швидко заряджати 22 кВт постійного струму та повільно 3,3 кВт змінного струму.

Щодо інтер’єру, то він має сподобатися молодим водіям завдяки 8-дюймовому центральному екрану керування та 9,2-дюймовій РК-панелі приладів. Центральний екран керування підтримує бездротове підключення, голосове керування, навігацію та мультимедійні розваги. Автомобіль можна дистанційно відкривати та дистанційно замикати за допомогою смартфона, і це також стосується контролю температури. Ручка між сидіннями є механізмом перемикання передач.

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Малюка також спорядили інтелектуальними функціями, як от допомога при підйомі вгору, реверсивний радар, електричний підсилювач керма, антиблокувальна система гальм і EBD.

А ось в ціні виробник ще не визначився, але каже, що вона "буде доступною" і не вищою за "родичів". Для прикладу: Panda Mini коштує 5500 доларів, а Panda Knight – 7410 доларів. Щоправда, то ціни на внутрішньому ринку Китаю.