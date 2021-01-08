Одна производственная площадка будет в Мексике, другая в США.

Соглашение между General Motors и компанией Honda позволит GM компенсировать затраты на разработку собственных электрических технологий, а японскому автопроизводителю – получить доступ к технологии аккумуляторов GM Ultium, сообщает Automotive News.

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Завод General Motors в городе Рамос-Аризпе в Мексике, где выпускают Chevrolet Blazer и Chevrolet Equinox, с 2023 года начнет выпуск электрического кроссовера Honda. Батарейный кроссовер от Acura будут производить на заводе в городе Спринг Хилл в штате Теннесси в США. Производство стартует в 2024 году, примерно через два года после запуска конвейера для электрического Cadillac Lyriq. О каких именно моделях Honda и Acura идет речь – пока не сообщается, а Honda воздержалась от комментариев.

Тем не менее, инсайдеры, знакомые с содержанием продуктового плана фирмы, рассказали Automotive News, что оба кроссовера по габаритам будут примерно равными Lyriq, длина которого будет 4,82 метра.

Мощность для двух моделей будет обеспечиваться технологией аккумуляторов Ultium, которую General Motors разрабатывает для более чем десятка электромобилей, включая GMC Hummer.

Фото: Cadillac Lyriq / Cadillac