Один виробничий майданчик буде у Мексиці, інший у США.

Угода між General Motors та компанією Honda дозволить GM компенсувати витрати на розробку власних електричних технологій, а японському автовиробнику – отримати доступ до технології акумуляторів GM Ultium, повідомляє Automotive News.

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Завод General Motors у місті Рамос-Арізпе в Мексиці, де зараз випускають Chevrolet Blazer та Chevrolet Equinox, із 2023 року почне випуск електричного кросовера Honda. Батарейний кросовер від Acura вироблятимуть на заводі у місті Спрінг Хілл у штаті Теннессі в США. Виробництво стартує у 2024 році, приблизно через два роки після запуску конвеєра для електричного Cadillac Lyriq. Про які саме моделі Honda та Acura йде мова – поки не повідомляється, а Honda утрималась від коментарів.

Тим не менш, інсайдери, знайомі зі змістом продуктового плану фірми, розповіли Automotive News, що обидва кросовери за габаритами будуть приблизно рівними Lyriq, довжина якого буде 4,82 метри.

Потужність для двох моделей буде забезпечуватися технологією акумуляторів Ultium, яку General Motors розробляє для більш ніж десятка електромобілів, включаючи GMC Hummer.

Фото: Cadillac Lyriq / Cadillac