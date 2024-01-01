Электрические магистральные тягачи впервые сошлись для сравнения

Журналисты и эксперты взялись за невероятное испытание техники. Об этом рассказывают организаторы теста из рейтинговых ресурсов Trucker и VerkehrsRundschau Plus. Первое в мире сравнение также поддержали журналисты из Испании, Австрии, Швейцарии и Словении.

В эксклюзивный тест вошли электрические грузовики Scania, MAN, Iveco, Designwerk, Mercedes-Benz и Volvo. Шесть производителей привезли полностью электрические тягачи – себя показать, на других посмотреть.

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Производитель транспортных средств Designwerk из Винтертура, который является частью Volvo Trucks, отправил в гонку свой HC 900 E, а Iveco - новый электромобиль S-eWay. Два немецких производителя грузовиков Mercedes-Benz и MAN предоставили электротягачи eActros 600 и eTGX. Далее в тестовой палитре стоят шведские производители с R45 Highline от Scania и FH Aero Electric от Volvo Trucks.

Следует сразу заметить, что это первые поколения электрических грузовиков с аккумулятором, которые появились на рынке в разное время. Полезная емкость аккумуляторных блоков колеблется от 421 киловатт-часов (Volvo) до 629 кВт-ч (Iveco). Естественно, это влияет на конечный запас хода.

Трансмиссии также смешанные: Iveco и Mercedes-Benz используют e-axle, все остальные участники все еще полагаются на классическую трансмиссию с карданным валом.

В некоторых случаях у грузовиков вообще не установлена коробка передач, тогда как концепт Volvo теоретически имеет 12 передач. Считается, что это пережиток "старых времен".

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Однако шведам нужно отдать должное, поскольку они были первым производителем, который смог поставить на рынок электрогрузовик весом 40 тонн и более. Трансмиссия с того времени не менялась и поэтому отличается от других участников.

Iveco также отстает от других кандидатов в нескольких баллах, поскольку у него самый большой экран, но нет ни GPS-круиз-контроля, ни бортового компьютера. Однако следует отметить, что Iveco и Volvo уже объявили о масштабных обновлениях для своих электрических грузовиков для предстоящей выставки IAA Transportation.

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Все это скрупулезно изучается, анализируется, сопоставляться. Со временем появятся и первые выводы о плюсах и минусах, находках и интересных решениях магистральных машин относительно друг друга.