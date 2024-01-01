Електричні магістральні тягачі вперше зійшлися для порівняння

Журналісти та експерти взялися за неймовірне випробування техніки. Про це розповідають організатори тесту з рейтингових ресурсів Trucker та VerkehrsRundschau Plus. Перше у світі порівняння також підтримали журналісти з Іспанії, Австрії, Швейцарії та Словенії.

В ексклюзивний тест увійшли електричні вантажівки Scania, MAN, Iveco, Designwerk, Mercedes-Benz і Volvo. Шість виробників привезли повністю електричні тягачі – себе показати, на інших подивитися.

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Виробник транспортних засобів Designwerk з Вінтертура, який є частиною Volvo Trucks, відправив у перегони свій HC 900 E, а Iveco — новий електромобіль S-eWay. Два німецькі виробники вантажівок Mercedes-Benz і MAN надали електротягачі eActros 600 і eTGX. Далі в тестовій палітрі стоять шведські виробники з R45 Highline від Scania та FH Aero Electric від Volvo Trucks.

Слід відразу зауважити, що це перші покоління електричних вантажівок з акумулятором, які з’явилися на ринку в різний час. Корисна місткість акумуляторних блоків коливається від 421 кіловат-годин (Volvo) до 629 кВт-год (Iveco). Звісно, це впливає на кінцевий запас ходу.

Трансмісії також змішані: Iveco та Mercedes-Benz використовують e-axle, усі інші учасники все ще покладаються на класичну трансмісію з карданним валом.

У деяких випадках у вантажівок взагалі не встановлена коробка передач, тоді як концепт Volvo теоретично має 12 передач. Вважається, що це пережиток "старих часів".

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Однак шведам потрібно віддати належне, оскільки вони були першим виробником, який зміг поставити на ринок електровантажівку вагою 40 тонн і більше. Трансмісія з того часу не змінювалася і тому відрізняється від інших учасників.

Iveco також відстає від інших кандидатів у кількох балах, оскільки у нього найбільший екран, але немає ні GPS-круїз-контролю, ні бортового комп’ютера. Однак слід зазначити, що Iveco та Volvo вже оголосили про масштабні оновлення для своїх електричних вантажівок для майбутньої виставки IAA Transportation.

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Все це скрупульозно вивчається, аналізується, зіставлятися. Згодом з’являться і перші висновки про плюси і мінуси, знахідки й цікаві рішення магістральних машин відносно одна одної.