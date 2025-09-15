Электрические машины тихонько разобрали квартал в Германии

Как сообщает Volvo Construction Equipment (Volvo CE), компания вместе с Metzner Recycling завершили первый в мире промышленный масштабный проект по нулевому уровню выбросов в технологическом кампусе Siemens в Эрлангене, Германия.

Там они развернули полностью электрический парк оборудования, специально подобранного для обеспечения тихого и точного демонтажа сооружения. Общий операционный объем промышленного корпуса достиг 25 000 кубических метров.

Это первая в мире полномасштабная электрическая демонтажная операция, что делает городские строительные проекты экологически чистыми и без грохота техники. Такая технология знаменует ключевой шаг в продвижении устойчивой городской трансформации и практик циркулярного строительства.

Кроме задач по демонтажу, электрические машины помогли отсортировать и переработать примерно 12 800 тонн строительных отходов, 96% из которых было переработано в сырье для будущего использования, что способствует переходу к циклическому управлению материалами.

Фото: Volvo CE

Здесь стоит уточнить, что всю строительную технику на объект завезли на полуприцепах электрические магистральные тягачи Volvo Truck. Они доставили на объект аккумуляторные фронтальные погрузчики, экскаваторы, самосвалы с сочлененной рамой, барабанные катки и автономные зарядные устройства.

Таким образом Volvo Group на деле доказала, что современным вызовам по экологическим технологиям в условиях плотной городской застройки и восходящего регуляторного и экологического давления уже сегодня противостоят тихие, чистые и циркулярные демонтажные работы.