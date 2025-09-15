Електричні машини тихенько розібрали квартал у Німеччині

Як повідомляє Volvo Construction Equipment (Volvo CE), компанія разом з Metzner Recycling завершили перший у світі промисловий масштабний проєкт з нульового рівня викидів у технологічному кампусі Siemens в Ерлангені, Німеччина.

Там вони розгорнули повністю електричний парк обладнання, спеціально підібраного для забезпечення тихого та точного демонтажу споруди. Загальний операційний об'єм промислового корпусу сягнув 25 000 кубічних метрів.

Це перша у світі повномасштабна електричну демонтажна операція, що робить міські будівельні проєкти екологічно чистими та без гуркоту техніки. Така технологія знаменує ключовий крок у просуванні сталої міської трансформації та практик циркулярного будівництва.

Окрім завдань з демонтажу, електричні машини допомогли відсортувати та переробити приблизно 12 800 тонн будівельних відходів, 96% з яких було перероблено в сировину для майбутнього використання, що сприяє переходу до циклічного управління матеріалами.

Фото: Volvo CE

Тут варто уточнити, що всю будівельну техніку на об'єкт завезли на напівпричепах електричні магістральні тягачі Volvo Truck. Вони доставили на об'єкт електричні фронтальні навантажувачі, екскаватори, самоскиди зі зчленованою рамою, барабанні катки та автономні зарядні пристрої.

Таким чином Volvo Group на ділі довела, що сучасним викликам щодо екологічних технологій в умовах щільної міської забудови та висхідного регуляторного та екологічного тиску вже сьогодні протистоять тихі, чисті та циркулярні демонтажні роботи.